“Nel cuore della Sicilia, presso l’atelier Manituana, Graziana realizza artigianalmente bijoux in fibra di fico d’India.”

Graziana Giunta nasce ad Enna il 28/06/1976; diplomatasi al Liceo Artistico di Enna consegue poi il titolo presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Ha frequentato numerosi stages di formazione interdisciplinari presso la G.A.M. di Bologna, il centro d’arte contemporanea G. Pompidou di Parigi e la scuola di arte terapia steineriana “La Metamorfosi” di Palermo, dove consegue il diploma.

Vive all’estero toccando capitali europee come Parigi e Bruxelles. Nel 2006 ha la fortuna di vivere a Mayotte, un’isola dell’arcipelago delle Comores, nell’Oceano Indiano.

dove oltre a insegnare, collabora anche con associazioni locali varie occupandosi di pedagogia e didattica dell’arte.

Ha partecipato ad una serie di mostre artistiche in Italia e in Europa, toccando alcune città d’oltre oceano. Ha organizzato varie eventi tra cui la mostra mail art, raccolta fondi per Emergency presso i cantieri culturali alla Zisa di Palermo.

Ha insegnato anche in Italia dove ha fondato un’associazione con lo scopo di rivalutare le risorse artigianali ed artistiche del proprio territorio.