Trentacoste (M5S): Oltre 2 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente per il dissesto idrogeologico nel Comune di Agira

“In arrivo nella nostra provincia oltre due milioni di euro per il dissesto idrogeologico. Nel dettaglio, si tratta di 1,31 milioni per il consolidamento e la messa in sicurezza della periferia meridionale del centro abitato di Agira e 1 milione, sempre ad Agira, per la messa in sicurezza del quartiere Santa Maria”. Lo rende noto il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste a proposito di risorse destinate alla Sicilia dal Ministero dell’Ambiente e che riguarderanno anche altre zone dell’Isola.

“In totale, – continua Trentacoste – 44 milioni di euro destinati a 20 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Sono risorse immediatamente disponibili per progetti già cantierabili”. “Conosco bene il versante meridionale a valle del centro urbano di Agira – va avanti il senatore 5 Stelle – perché, nel luglio 2014, ho partecipato allo scavo di una porzione della necropoli greca di età ellenistica dell’antica Agyrion. I segni del dissesto, erano già evidenti, con effetti di pericolo per le abitazioni private e per la stessa viabilità di accesso al centro urbano. L’abbandono della tradizionale cura dei versanti prossimi agli abitati, l’abusivismo edilizio e i frequenti incendi hanno degradato un’area di pregio paesaggistico e dall’elevata criticità idrogeologica”.

“Adesso, è arrivato il momento di porvi seriamente rimedio – conclude Trentacoste – e questa è l’ennesima dimostrazione della vicinanza di questo Governo ai problemi della nostra terra e conferma dell’impegno a favore dell’Ambiente e della sicurezza dei cittadini”.