ASP ENNA: ASSUNTI 5 INFERMIERI

Cinque infermieri sono stati assunti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con contratto a tempo indeterminato. In mattinata, sono stati sottoscritti i contratti dal Commissario Straordinario, Francesco

Iudica, e dagli infermieri Silvana Di Salvo, Maria Rita Fulco, Rosa Maria Tilaro, Riccardo Salamone e Salvatore Pesce. Le nuove figure infermieristiche, oggi assunte, provengono dallo scorrimento della

graduatoria del concorso pubblico per Collaboratore Professionale Infermiere – Bacino Sicilia Orientale. Il Commissario Straordinario ha sottolineato: “L’impegno e il lavoro continuano senza sosta per garantire la piena funzionalità degli ospedali dell’ASP di Enna e per dare risposte sempre più adeguate e di qualità ai bisogni di salute dei cittadini”.