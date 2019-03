ENNA. VERRA’ PRESENTATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE IL ROMANZO DI FILIPPO CHIELLO “LO DICEVA PICASSO”.

Sarà presentato nel salone di lettura della Biblioteca Comunale, lunedì 4 marzo 2019, alle ore 17:30, l’ultimo romanzo di Filippo Chiello dal titolo “Lo diceva Picasso”. Incontreranno l’autore Aidi Tamburrino, attrice e regista teatrale torinese, e la giornalista Pierelisa Rizzo. Filippo Chiello, giovane scrittore ennese, vive stabilmente a Torino dove insegna lingua e letteratura inglese al liceo scientifico “Gobetti”. Collabora con la rivista culturale “Doppiozero”, che esce in lingua italiana e in inglese. Si è dedicato per molti anni al teatro sia come attore che come autore drammaturgico, riscuotendo consensi di pubblico e di critica. I suoi lavori teatrali, proposti in vari festival di Torino e provincia, sono stati accolti con successo. Ha pubblicato, nel 2005, i racconti: “Destini” (ed. Novecento), la cui performance, ispirata ad uno dei racconti, è stata premiata alla rassegna teatrale “Rigenerazione”. Nel 2010 esce, per Robin Editore, il suo primo romanzo, “Via Santa Chiara 15”, cui fa seguito il racconto lungo “Il sangue degli altri”, inserito nella raccolta Bottega Baretti (Robin Editore). Quindi pubblica, nel 2018, il secondo romanzo “Lo diceva Picasso”, che tratta di una donna tenuta segregata in una stanza da un misterioso carceriere. Le viene fornito solo l’occorrente per scrivere, oltre ai pasti normali. La donna racconta la storia di Antonio Mondelli, un professore che si ritrova improvvisamente catapultato in una realtà nuova, di cui non conosce nulla. Un mondo tra surreale e distopico, ma plausibilissimo, dove si snodano situazioni in bilico tra assurdo e attualità. Sposato, due figli, torna frequentemente nella sua terra natia, Enna, dove ritrova amici e affetti famigliari. Si definisce “viaggiatore di lunghi viaggi ma con radici ben piantati al centro della Sicilia”. Il romanzo si può ordinare nelle librerie al prezzo di copertina di € 16,50 per 242 pagg. Salvatore Presti