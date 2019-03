AD ENNA LA X EDIZIONE DELLA FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA 50 AUTORI E ILLUSTRATORI. SPETTACOLI E LABORATORI, LETTURE ANIMATE.

Un‘edizione speciale quella che si svolgerà quest’anno a Enna dall’ 8 al 13 Aprile 2019: la Festa del Libro e della Lettura festeggia i suoi primi dieci anni. L’evento è organizzato dall’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” guidato dalla Dirigente Maria Concetta Messina, in collaborazione con l’Associazione “Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno”,in rete con 18 Istituzioni Scolastiche e con il patrocinio del Comune di Enna e dell’Università Kore di Enna. Partner dell’evento saranno il Club per l’Unesco di Enna e l’ERSU. La Festa, nata inizialmente come progetto scolastico, è molto cresciuta in questi anni, tanto che questa decima edizione si svolgerà in rete e in collaborazione oltre che con la 13^ Edizione Festa del libro di Zafferana Etnea, anche con il Festival ‘Mare di libri’ di Rimini e con il Festival ‘Tuttestorie’ di Cagliari. Diversi i temi prescelti dal Comitato Organizzatore, ma il filo rosso che lega tutte le attività di questa importante edizione sarà il sogno: “Io credo nei sogni, solo i sogni cambiano il mondo” è lo slogan che già campeggia sulla pagina Facebook “Festa del libro e della lettura di Enna”, costantemente aggiornata anche in relazione ai diversi eventi organizzati in attesa di quello più importante.

Da lunedì 8, al via presentazioni di libri, spettacoli, laboratori, incontri con gli autori, letture animate. Oltre alle scuole, tutti gli spazi della città ospiteranno i tanti ospiti presenti: Lara Albanese, Luigi Dal Cin, Walter Lazzarin, Giusy Norcia, Maria Loretta Giraldo, Federica Molteni con Michele Eynard, Elena Iodice, Franco Lorenzoni, Dino Ticli,Teresa Porcella, Paolo di Paolo, Beatrice Masini, Viviana Mazza, Annamaria Piccione, Francesca Amat, Adelasia Rani, Fabia Mustica, Massimiliano Maiucchi e Alessandro d’Orazi, Daniela Guglielmaci, Francesca Cosentino, Maura Campo.

Un focus privilegiato sarà sul valore dell’illustrazione: si svolgerà all’Università degli studi Kore un importante Seminario, che vedrà la presenza della nostra rivista con Barbara Schiaffino e Walter Fochesato, e la partecipazione degli illustratori Nicoletta Bertelle, Nicoletta Costa, Fuad Aziz, Ignazio Fulghesu, Gusti, Santo Pappalardo. Una novità sarà venerdì 12 aprile la presentazione della selezione dei libri finalisti della 38° Edizione del Premio Andersen.

Come ogni anno un’attenzione particolare sarà rivolta al tema della disabilità: grazie alla collaborazione con l’Associazione Vita 21 tornerà Danilo Ferrari e per la prima volta ci sarà la presenza di Gusti, illustratore di libri per bambini, il cui “Mallko e Papa’” è stato vincitore del Bologna Ragazzi Award for Disability 2016. In un continuo processo di allargamento dei confini, quest’anno sbarcherà ad Enna anche la scrittura cinese di Jimmy Liao, grazie alla presenza della sua traduttrice italiana Silvia Torchio, e il teatro di strada con Valentina Gipsy. Sempre in primo piano sarà la poesia con il poeta e paesologo Franco Arminio. E poi dal lontano si ritorna al vicino con lo spettacolo dell’Opera dei Pupi Siciliani dei Fratelli Napoli e con la presenza di autori e autrici ennesi, quali Adele Perna, Carmelo Pecora, Filippa La Porta, che nei loro testi hanno affrontato tematiche molto attuali e di grande interesse sociale.

Quel piccolo progetto scolastico è ormai diventato patrimonio di tutta la Comunità: tutte le numerose associazioni presenti sul territorio danno il loro importante contributo per la realizzazione di una Festa che coinvolge migliaia di bambini e ragazzi di tutte le fasce di età, e tantissimi adulti che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla nel tempo. Lo stesso hanno fatto tutti gli autori che si sono succeduti nelle diverse edizioni, molti dei quali sono diventati dei punti di riferimento per la sempre crescente comunità di lettori e di innamorati dell’arte che ruota intorno a quella che possiamo ormai senza dubbio definire una bellissima realtà nel cuore della Sicilia.

Info: festadelibroenna@libero.it