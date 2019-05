Trasporto aereo in Sicilia. La grande delusione della mancata continuità territoriale. Musumeci (Ugl): “A Bruxelles tradite le aspettative dei siciliani. Sia priorità per i nuovi europarlamentari.”

“Quella della mancata attuazione della continuità territoriale per la Sicilia, soprattutto in tema di trasporto aereo, è certamente la più grande delusione di questo mandato dell’Europarlamento che sta per concludersi.” Lo dice a chiare lettere Giovanni Musumeci, segretario generale della Ugl di Catania che ormai da tempo, sulla tematica e soprattutto sul caro dei prezzi dei biglietti per i viaggi aerei da e per l’isola, ha lanciato una vera e propria battaglia. “Si sta per concludere un ennesimo mandato europarlamentare che, sulla questione, non ha prodotto risultati concreti in termini di provvedimenti utili per far uscire la nostra terra dall’isolamento in cui è relegata. A Bruxelles sono state tradite ancora una volta le aspettative dei siciliani e non solo – rincara la dose Musumeci. Mentre le tariffe aeree continuano a rimanere alle stelle e per i lavoratori, gli studenti ed i malati, fare la spola tra Sicilia e continente è sempre un salasso, sta per chiudere i battenti una campagna elettorale che ha registrato timidi sussulti sulla problematica e non delle vere e proprie battaglie o prese di posizione. Proprio per questo motivo, temiamo fortemente un nuovo disinteresse da parte del prossimo Parlamento europeo e, dunque, pretendiamo che per i nuovi europarlamentari eletti in questa circoscrizione i disagi legati alla condizione di insularità diventino priorità assoluta. Come Ugl continueremo ad essere vigili – conclude il segretario – affinchè alla Regione siciliana ed ai suoi residenti non sia dato il giusto riconoscimento ed il sostegno necessario anche per assicurare più sviluppo per l’economia e l’occupazione.”