153° anniversario della fondazione del Corpo Militare Volontario Cri: Il Centro Mobilitazione Sicilia organizza attivitá di addestramento.

In occasione del 153° anniversario della fondazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, il Centro Mobilitazione Sicilia ha organizzato una attività di addestramento per il personale del 6° Nucleo Sanitario Mobile (Posto Medico Avanzato), con impiego di mezzi e materiali al fine di garantire alle risorse, uno sviluppo professionee una job rotation, nonché per arricchire il proprio bagaglio di competenze. L’addestramento vede coinvolti diversi militari provenienti dai vari Nuclei Arruolamento e Addestramento Promozionale (NaaPRO), presenti sul territorio Siciliano e si svolgerà presso il 46° Rgt. Trasmissioni caserma “Euclide Turba” di Palermo.

Oltre all’attività citata, in collaborazione e con i patrocini gratuiti di:

Regionale Sicilia Assessorato alla Salute, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Croce Rossa Italia Comitato Regionale, Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco Palermo nucleo NBCR, S.U.E.S. 118 Sicilia, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, Istituto Nazionale Superiore Formazione Operativa, con il coinvolgimento di autorevoli Enti Militari e Civili, è stato organizzato il 1° Workshop formativo in cui verranno trattate diverse tematiche di rilevanza medico-scientifica e sociale: “Medicina delle catastrofi e recupero corpi senza vita”, “Medicina in ambiente tattico nel Sistema del M.I.M.M.S. (Major IncidentMedical Management and Support)”, “Rischio N.B.C.R. e Biocontenimento”, “Metodi comportamentali in teatri operativi”. Il suddetto evento si svolgerà presso Sala Martorana sita in “Palazzo Comitini” ex Provincia e attuale sede della Città Metropolitana di Palermo e si svolgerà giorno 27 giugno p.v., dalle ore 08:30 alle ore 13:00.