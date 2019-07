SESTA EDIZIONE DEL TROFEO MARIA SS DELA VISITAZIONE DI ARCO STORICO CERIMONIA DI GEMELLAGIO TRA ENNA E TODI

Con lo scambio dei doni tra le rappresentanze di Enna e Todi è di fatto iniziata la lunga serata del sabato 6 luglio che precede la giornata di domani 7 luglio quando si disputerà la sesta edizione del Trofeo Maria Santissima della Visitazione di Arco Storico. L’evento organizzato dalla Compagnia Arcieri del Castello presieduta da Gaetano Campisi, con la collaborazione della Pro Loco e dell’Associazione di quartiere Lummardì e con il patrocinio del Comune di Enna si terrà all’interno del Castello di Lombardia e vedrà la partecipazione di circa 200 arcieri provenienti da tutta Italia. Un evento quindi che coniuga il momento sportivo con quello promozionale turistico. Ed a proposito di questo secondo aspetto oggi pomeriggio alle 17,30 alla Sala Proserpina di Palazzo Chiaramonte si è tenuto un momento ufficiale tra le rappresentanze di Todi con in testa il vice sindaco Adriano Ruspolini e quella di Enna rappresentata dal vice sindaco Ilaria Marazzotta. Presente anche l’assessore alle Attività Produttive Lucia Russo. Infatti grazie alla Compagnia Arcieri del Castello che ha svolto nei mesi scorsi il ruolo di ambasciatrice tra le due città si sta ormai consolidando un rapporto di gemellaggio. “Siamo molto felici di poter continuare questa sinergia di rapporti tra la nostra città e quella di Todi – ha detto Ilaria Marazzotta – e mi auguro che questi rapporti di amicizia possano sempre più consolidarsi”. “Ho sentito come il presidente della Compagnia Arcieri del Castello di Enna chiama i colleghi di Todi “i nostri fratelli” – ha replicato il vice sindaco di Todi Adriano Ruspolini – sono sentimenti veri di amicizia e rispetto che vanno sempre più consolidati anche tra le amministrazioni pubbliche. Siamo ben felici di essere in questi giorni a Enna”. A Ruspolini è stato consegnato un quadro da parte del pittore ennese Luigi Previti che rappresenta proprio un momento di gemellaggio. E lo stesso Previti è stato invitato ufficialmente dagli amici umbri di organizzare una sua collettiva a Todi. A seguire del momento ufficiale un corteo per le vie del centro della città sino al Castello delle due compagnie di arcieri di Enna e Todi accompagnati dal ritmo dei tamburini e le coreografie degli Sbandieratori dell’Associazione Arcobaleno di Barrafranca. Dalle 19 invece l’apertura del mercato medievale sul piazzale Euno del Castello di Lombardia con la preparazione in serata di cibi medievali. Previsti anche intrattenimenti musicali. Domani 7 luglio il giorno della competizione.

Il programma della giornata prevede

Alle 8 il Ritrovo degli Arcieri presso il piazzale delle Vettovaglie all’interno del Castello di Lombardia;

Alle 8,30 la Benedizione degli Arcieri.

Alle 9 l’Inizio gara;

alle 13 la Fine Torneo e Corteo Storico di tutti gli Arcieri, dal Castello di Lombardia si trasferiranno alla Galleria Civica in Piazza Scelfo, con la partecipazione dei Tamburini del Quartiere “U PUPULU” di Enna e dove è previsto anche il pranzo.

Alle 15,30 le Premiazioni.

Saranno presenti il Presidente federale della FITAST Giuliano Cerioni ed il suo vice Franco Campioni.

Questo l’elenco delle associazioni di arcieri che parteciperanno al Trofeo Maria SS della Visitazione

Arcieri del Leone (San Marcello, Ancona),

Arucs Tuder (Todi, Perugia),

Compagnia Arcieri Fabriano (Fabriano, Ancona),

Jesi (Ancona),

Urbino

Ordo Draconis (Roma),

Arcieri Viterbiensis (Viterbo),

Compagnia Arcieri Storici Contesa del Secchio (Sant’Elpido a Mare, Fermo),

Compagnia Arcieri del Bosco Sacro (Spoleto, Perugia),

Compagnia Malatestiana del Liocorno Arcieri di Fano (Fano, Pesaro e Urbino),

Sagittarius Piceno (Ascoli Piceneo),

Arcieri di Valfabbrica (Valfabbrica, Perugia),

Arcieri Storici Belforte (Belforte del Chianti, Macerata),

Arcieri Palio dei Castelli San Severino Marche (San Severino Marche, Macerata),

Arcieri Storici Città di Amelia (Amelia, Terni),

Arcieri Gradara (Gradara, Pesaro e Urbino),

Arcieri De Varano (Camerino, Macerata),

Gruppo Arcieri Castrum Firmignani (Fermignano, Pesaro e Urbino), Arcieri di Racì Santo Stefano di Camastra (Messina),

Arcieri San Marco D’Alunzio (Messina),

Arcieri di Capizzi (Palermo),

Gruppo Storico Medievale di Enna

Compagnia Arcieri del Castello di Enna.