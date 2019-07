RETTIFICA: PRESUNTE MARCHE DA BOLLO FALSE NEL BAR DEL TRIBUNALE DI ENNA: “L’EX MOGLIE MAI FERMATA NE INTERROGATA”

In merito alla notizia pubblicata in data 10 luglio 2019 sulla nostra testata, dal titolo ” Presunte marche da bollo false vendute nel bar del tribunale di Enna. Arrestato il gestore”. Pubblichiamo di seguito la seguente rettifica:

In un primo momento si era diffusa la notizia, riportata anche da altre testate giornalistiche che era stata fermata ed interrogata l’ex moglie dell’accusato. La notizia in realtà è risultata falsa, in quanto la signora separata da oltre un decennio, non è stata mai fermata ne interrogata, essendo assolutamente estranea alla vicenda. La stessa è venuta a conoscenza dell’episodio solo a seguito della diffusione mediatica della notizia.

Articolo di riferimento: