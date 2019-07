ASSORO: debutto nazionale lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo ‘Cammina Cammina’ presentato dalla Compagnia La Casa di Creta

Giovedì 25 Luglio alle ore 17,30 (con replica alle 18 e alle 18,30) presso il Parco Comunale di Assoro andrà in scena in debutto nazionale lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo ‘Cammina Cammina’ presentato dalla Compagnia La Casa di Creta, compagnia anglo-sicula dal 1997 specializzata nel Teatro per L’infanzia. L’evento si realizza grazie al patrocinio del Comune di Assoro e lo spettacolo è stato prodotto grazie al contributo della Regione Siciliana (Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo). Alleghiamo un immagine delle rovine del castello, all’interno del parco urbano di Assoro, che farà da sfondo ad un episodio dello spettacolo nonché la locandina dello spettacolo.

Sullo spettacolo:

CAMMINA CAMMINA

spettacolo teatrale per famiglie

Con Noemi Arena, Giulio Belvedere, Andrea Cable, Alessandra Cosentino, Gabriele Ferrante, Marta Maugeri, Simona Nicotra, Maria Riela, Chiara Sciuto

Testi di Steve Cable – Costumi di Noa Prealoni

Regie di Steve Cable e Antonella Caldarella

Prod. LA CASA DI CRETA

debutto nazionale –

Tre orari d’ingresso per tre gruppi di spettatori. Tre angoli del parco urbano da scoprire, tre gruppi composti ciascuno da tre attori girovaghi, nove valigie antiche e un po’ speciali dalle quali escono personaggi e storie colorate, comiche, grottesche. Per un pomeriggio d’estate, l’intero parco urbano di Assoro – sede delle suggestive rovine del Castello di Valguarnera – si trasforma in palcoscenico per un gioco teatrale itinerante che vedrà il centro della Sicilia a tramonto come magnifico sfondo per divertenti fiabe e farse senza età e senza tempo.

E’ dal 2001 che la nostra compagnia, di tanto in tanto, crea e propone spettacoli teatrali itineranti per la stagione estiva. A differenza dello spettacolo ‘da palco’, questa formula considera un’intera area come unico spazio scenico all’interno della quale il pubblico, diviso in gruppi di 50 persone circa alla volta che entrano ogni mezz’ora, ‘viaggia’ fermandosi in tre punti diversi per godersi da vicino tre brevi farse interpretate, cantate e raccontate da 3 scatenati comici girovaghi.

Ass. Cult. La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile