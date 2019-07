Vittorio Di Gangi sulla nomina di Filippo Panarello a commissario provinciale del PD ennese.

Con la nomina dell’ex deputato all’ARS On. Filippo Panarello a commissario

provinciale del PD ennese spero si possa riavviare immediatamente la fase

congressuale che porti alla costituzione dei nuovi gruppi dirigenti capaci di

riannodare un confronto con le nostre comunità territoriali.

Sono sicuro che l’On. Panarello saprà far in modo che tutti coloro i quali si

riconoscono nei valori fondanti del PD possano partecipare, nell’ambito delle regole

stabilite, alla nuova fase di ricostruzione.

Ognuno di noi dovrà essere impegnato a facilitare il compito del neocommissario

affinché, in tempi brevi, si arrivi alla celebrazione dei congressi territoriali. Quella

sarà l’occasione per confrontarsi sui grandi temi di politica locale, regionale e

nazionale mettendo assieme idee, iniziative e proposte concrete.

Sono sicuro che, partendo dai territori, dagli amministratori locali e dal confronto

diretto con la gente, riusciremo a costruire una valida proposta di governo per le

nostre comunità, per la Sicilia e per il Paese intero.