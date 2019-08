“CATANIA TANGO FESTIVAL 2019 – XIX EDIZIONE”

Domani alle 10:00, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, a Catania, verrà presentato il XIX Catania Tango Festival. Alla presenza del sindaco di Catania, l’on. Salvo Pogliese, il Presidente e Direttore Artistico di Caminito Tango, Angelo Grasso, illustrerà il programma della diciannovesima edizione del Catania Tango Festival – Il Festival Internazionale di Tango della Sicilia; interverranno anche i campioni di tango argentino Joe Corbata e Lucila Cionci, Fabian Salas e Lola Diaz, Ariadna Naveira e Fernando Sanchez, fra i grandi mattatori di questa avventura artistica dell’estate catanese.

L’evento si svolgerà a Catania dal 9 al 18 agosto coinvolgendo turisti e ballerini provenienti da tutta Italia e da oltre trenta Paesi del mondo, pronti a popolare Catania attratti dal cast “stellare” dei maestri tangueri del Festival, dalla bellezza della città e dalla fama della manifestazione. Infatti a marzo 2019, ai Premios Tango di Buenos Aires, gli oscar del tango argentino, il Catania Tango Festival è stato nominato tra i tre migliori eventi di tango argentino al mondo e Angelo Grasso, direttore artistico del Festival, ha vinto il Premio come miglior organizzatore di eventi, grande attesa dunque per il Festival che segue questi riconoscimenti: <>. Due gli spettacoli di punta, in pista tutto il cast del Catania Tango Festival, al lido Azzurro: l’11 agosto, “Tango Suite: Clasico y Contemporaneo”, musica dal vivo degli Ensemble Mariposa e il 17 agosto “Tango Suite: Tradicion y Vanguardia”, musica dal vivo del Tango Sonos Quartet. La Conferenza Stampa sarà l’occasione per conoscere il fitto programma della manifestazione, anche quest’anno all’insegna del tango e delle vacanze con shows, milonghe pomeridiane e serali sulla battigia del Lido Azzurro e stage esclusivi. Patrocinato dal Comune di Catania, il Festival, cui va il merito di rendere famosa Catania nel mondo ed eccellenza nel tango argentino, si svolgerà anche tra i luoghi barocchi della città, con serate gratuite in Piazza Duomo e Piazza Teatro Massimo, in un connubio inscindibile di bellezza tra il tango e il barocco, entrambi patrimonio dell’umanità.

Start venerdì alle 21:30 in Piazza Duomo, il salotto di Catania accoglie il popolo tanguero del CTF2019, con la Milonga de Inauguración, presentazione del Cast, musicalizador Gabriel Sodini; si continua a ballare dopo la mezzanotte alla Plaza del lido Azzurro.