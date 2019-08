CAMPIONATO ITALIANO TURISMO DI DURATA SIMONE PATRINICOLA A IMOLA PER DARE UN CALCIO ALLA SFORTUNA

Dare un definitivo calcio alla sfortuna. E’ quello che auspica l’intero staff del pilota ennese Simone Patrinicola che in questo prossimo Week End sarà impegnato sul circuito Dino e Enzo Ferrari di Imola nel quinto appuntamento del Campionato Italiano TCR (Touring Car Series ) Endurance 2019. Patrinicola al volante della WW Golf GTI del Team Girasole e con il collega il veneto Marco Cenedese cercherà di portare la vettura sotto la bandiera a scacchi visto che nelle ultime prove c’è sempre stato qualche “fattore esterno” che lo ha impedito. “Purtroppo malgrado il massimo impegno da parte di tutto l’intero team nelle ultime prove siamo stati tartassati dalla sfortuna – commenta Simone Patrinicola – ma io non sono una persona che cerca alibi. Dobbiamo sapere reagire anche a questi inconvenienti per cercare di riportare in positivo un bilancio stagionale che ad oggi ci vede deficitari. Per quanto mi riguarda ci sarà il massimo impegno anche per rispetto di tutti coloro a partire dagli sponsor che mi stanno sostenendo, mi stanno dando fiducia”. Il programma prevede domani venerdì 30 agosto le prove libere, sabato 31 le qualifiche e domenica 1 settembre con inizio alle ore 9 la gara sulle 2 ore, e che andrà in diretta su Canale Sky 228 e in streaming sul sito acisport.it o sulla pagina Facebook della serie.