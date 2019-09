RITORNA LA CRONOCALATA SICILIANTICA DI CENTURIPE

Giunta alla X edizione, l’iniziativa, organizzata dall’associazione SiciliAntica di Centuripe, è un evento che ha riscosso grande successo di pubblico e mediatico, tanto da essere imitata e riproposta in altri comuni della Sicilia.

Dieci anni di successi per questa manifestazione, oramai conosciuta a livello nazionale, che è nata con l’obiettivo di valorizzare e soprattutto preservare un gioco storico: la corsa con le carrozze costruite in legno e ruote con cuscinetti a sfera.

Migliaia di giovani e meno giovani si sono fatti coinvolgere nelle passate edizioni, sfrecciando nelle stradine del bellissimo borgo siciliano. Durante la passata edizione anche Pau dei Negrita ha preso parte alla gara, mandando in visibilio tutto il paese!

Per il decennale gli organizzatori puntano ad internazionalizzare l’evento: è in programma, infatti, una discesa speciale per i “forestieri”. Molti turisti provenienti da Stati Uniti, Australia, Francia, Germania e altre nazioni hanno confermato la loro presenza e vivranno, insieme ai centuripini, le emozioni della gara che è, di fatto, un patrimonio antropologico e culturale unico nel suo genere.

Il programma del 15 settembre prevede il raduno dei partecipanti alle ore 10.30, in piazza Sciacca, per l’iscrizione, la presentazione dei piloti, le verifiche tecniche delle carrozze, l’assegnazione dei numeri di gara e la consegna delle magliette ufficiali. La gara avrà inizio alle ore 16.30 da piazza Lanuvio. I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: pulcini, esordienti, juniores, senior, prototipi. Le novità di quest’anno saranno la categoria dei forestieri e la calata dei quertieri, squadre composte da 4 persone in rappresentanza dei vari quartieri di Centuripe. La premiazione avrà luogo lo stesso giorno alle ore 20 in Piazza Duomo.

La Cronocalata è organizzata dalla sede di Centuripe di SiciliAntica, ha il patrocinio del Comune di Centuripe ed è sponsorizzata da Martino Interiors di Los Gatos (California).