GIUSEPPE MICCICHE’ NUOVO SEGRETARIO DELLA FLC CGIL DI ENNA

L’Assemblea Generale della FLC CGIL di Enna ha eletto all’unanimità Giuseppe Micciché al vertice del sindacato provinciale.Micciché, che ha 53 anni, ha maturato la propria esperienza sindacale come coordinatore della formazione professionale provinciale e come collaboratore nell’ufficio sindacale della FLC ennese. Subentra ad Angela Accascina che per ben nove anni , ha guidato il comparto dei lavoratori della conoscenza e che nei mesi scorsi è stata eletta nella segreteria provinciale della CGIL.

La Segretaria uscente, nell’introdurre i lavori dell’Assemblea, ha ripercorso i punti qualificanti della sua azione politico-sindacale in un momento in cui i governi che si sono succeduti nel tempo hanno smantellato la scuola della Costituzione accentuando le diseguaglianze.

Nelle sue dichiarazioni programmatiche, il neo segretario, dopo una puntuale analisi sulle condizioni delle scuole della provincia, ha ribadito la necessità di continuare con forza l’azione sindacale per dare cittadinanza ai soggetti più deboli della popolazione, garantendo una scuola inclusiva e di qualità che permetta a tutti l’accesso ai percorsi formativi più alti.

L’Assemblea Generale si è svolta alla presenza di Manuela Calza, Segretaria nazionale FLC CGIL; Adriano Rizza, Segretario generale FLC CGIL SICILIA; di Nunzio Scornavacche, Segretario generale CGIL ENNA.