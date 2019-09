autostrada A19 nelle vicinanze di Enna, giovane operaio rimane schiacciato da una lastra di cemento.

Google Plus

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro che accade in Sicilia. La vicenda si è consumata sul viadotto “Mulini”, al chilometro 112 della Palermo-Catania.

Incidente sul lavoro sulla A19, giovane di Polizzi Generosa schiacciato da lastra in cemento

Il giovane, un operaio di 24 ani originario di Polizzi Generosa, stava effettuando dei lavori di riparazione del viadotto quando una lastra di cemento gli è finita addosso provocandogli diverse fratture e una emorragia cerebrale.

In seguito all’incidente sono scattati i soccorsi. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato trasportato a bordo di un elisoccorso. Fonte: Direttasicilia. It