IRCCS OASI: DOMENICA 6 OTTOBRE VISITA DEL RELIQUIARIO DELLE LACRIME DELLA MADONNA DI SIRACUSA. ALLA CELEBRAZIONE L’ASSESSORE REGIONALE DELLA SALUTE, ON. RUGGERO RAZZA

Il reliquiario delle lacrime della Madonna di Siracusa ritorna all’Oasi di Troina, domenica sei ottobre, per rinnovare la ricorrenza del “Patto con Maria”, voluta dal compianto padre Luigi Ferlauto, fondatore e presidente dell’Oasi Maria SS.. centro di riferimento per la disabilità in Sicilia.

Un’ iniziativa, che nella sua dimensione spirituale-religiosa, si innesta anche nell’ambito di un momento di confronto e di riflessione tra famiglie, associazioni e Istituzioni a vari livelli sulle tematiche riguardanti la disabilità.

Quest’anno alla ricorrenza sarà presente l’on. Ruggero Razza nel doppio ruolo di rappresentante del Governo siciliano e Assessore Regionale della Salute.

Il 17° anniversario della visita del reliquiario quest’anno coincide con il recente rinnovo della Convenzione sanitaria di durata decennale tra l’Istituto Oasi e la Regione Siciliana.

Il programma prevede alle ore 10.00 l’accoglienza del reliquiario alla Cittadella dell’Oasi. A seguire i saluti del vicepresidente dell’Istituto Oasi Gaetana Ruberto, una ragazza del reparto “Villa Betania” del centro Oasi, e del sindaco di Troina Fabio Venezia. Poi gli interventi di don Silvio Rotondo, presidente dell’Oasi, l’avv. Ferdinando Croce, Capo segreteria tecnica dell’Assessorato della Salute, il direttore amministrativo dell’Oasi Arturo Caranna, l’on. Elena Pagana deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, e infine l’on. Ruggero Razza sul tema “l’Oasi nell’ambito della Sanità Regionale, prospettive”.

La giornata proseguirà nel pomeriggio nella “Sala dei 500” alle 15.45 per la recita del Rosario con momenti di preghiera davanti al reliquiario delle lacrime della Madonna di Siracusa, e poi alle 16.15 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da don Silvio Rotondo.