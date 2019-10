La Silicon Valley, Polo tecnologico etneo, si rilancia come laboratorio industriale della Sicilia.

Catania, una volta definita ‘la Milano del Sud’ e più recentemente sede dell’Etna Valley, la Silicon Valley italiana basata sul Polo tecnologico etneo, ciclicamente si rilancia come laboratorio industriale della Sicilia.

Certo, il periodo attuale non sembra essere così brillante come negli passati, ma i ‘segnali deboli’ di una ripresa tecno-industriale ci sono tutti e questa volta sembra proprio che il ‘rinascimento’ economico della Città etnea coinvolga anche, ed in maniera importante, la provincia ed in particolare la zona jonico-etnea dove, accanto ai limoni ed ai ficodindia, stanno sempre più spesso nascendo startup di altissimo livello tecnologico.

A conferma dell’effervescenza del territorio, da sempre uno dei più fertili a livello economico della Sicilia, si terrà il prossimo 5 ottobre 2019, presso il SAL – Spazio Avanzamento Lavori (Via Indaco, 23) a Catania una giornata di lavori dal tema “Sicilia, un’impresa a statuto speciale”, organizzata da Confindustria Giovani Imprenditori di Catania con il patrocinio della Confindustria regionale.

L’evento vedrà riuniti al ‘tavolo dello sviluppo’ prossimo venturo dell’Isola, i vertici delle Istituzioni regionali e locali, di Confindustria regionale ed i rappresentanti delle realtà imprenditoriali del territorio, in particolar modo i giovani imprenditori e gli startupper.

Questo il programma dell’incontro:

SALUTI ISTITUZIONALI

Antonello Biriaco Presidente di Confindustria Catania

Salvo Pogliese Sindaco di Catania

APERTURA DEI LAVORI

Gianluca Costanzo Presidente dei Giovani imprenditori di Catania

Gero La Rocca Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria della Sicilia

QUALE AUTONOMIA? ANALISI DI UN’OCCASIONE MANCATA

Gaetano Armao Vicepresidente della Regione Siciliana

Giacomo D’Amico Associato di Diritto Costituzionale, Università di Messina

Antonello Piraneo Direttore responsabile del quotidiano “La Sicilia”

Riccardo Di Stefano Vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori

Massimo Sabatini Direttore Politiche regionali e Coesione territoriale, Confindustria

PROSPETTIVE E IDEE PER LA CREAZIONE DI VALORE

Sveva Arcovito Presidente dei Giovani Imprenditori di Messina

Marco Falcone Assessore regionale alle Infrastrutture

Giacomo Gargano Presidente Irfis

Fabio Montesano Amministratore delegato FIDIMED

Lelio Cusimano Editorialista del Giornale di Sicilia

LA SICILIA CHE VORREI

Giuseppe Di Martino Vicepresidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria della Sicilia

Antonio Perdichizzi CEO Tree srl

Ruggero Razza Assessore regionale alla Salute

Massimiliano Vitrano Responsabile Area manager Sicilia direzione commerciale factoring, Gruppo Banca Sistema

Giacomo Pecorari Responsabile Area Sud – Divisione Imprese –

Banca Progetto

INTERVENTO

Nello Musumeci Presidente della Regione Siciliana

Modera i lavori

Luca Ciliberti Giornalista