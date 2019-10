Domenica di Carta: presso l’Archivio di Stato di Enna una mostra sulle Competizioni e Manifestazioni Sportive nel Dopoguerra Ennese

Domenica 13 ottobre apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Enna per l’inaugurazione della mostra: “Competizioni e Manifestazioni Sportive nel Dopoguerra Ennese”, in occasione della “Domenica Di Carta 2019”, un’iniziativa culturale promossa in Italia.

Tale mostra ripercorre i vari eventi sportivi organizzati nel territorio ennese in un periodo storico particolare, ovvero subito dopo gli scontri bellici, che si propagherà fino al 30 novembre dalle 9:30 alle 13:00.

Varie tipologie di sport verranno illustrate dalla dott.ssa Grazia Pistone e dal dott. Orazio Trovato, ex dipendente presso lo stesso Archivio, dalle più celebri competizioni automobilistiche, come ad esempio: le tre edizioni del “Giro Automobilistico di Sicilia” svoltosi nel triennio dal 1948 al 1950; “La Settimana Motoristica Ennese”, istituita nel 1949; “Il Premio di Pergusa” e tanti altri ad altre gare, ad altre tipologie di competizioni, quali: gare ciclistiche, ovvero “Il Giro Ciclistico delle Tre Province” che si estendeva per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna; la gara su strada “Lago di Pergusa”. E ancora: “La Coppa di Città di Enna” per quanto riguarda l’atletica leggera; “Il VII Trofeo della Regione” di pattinaggio ed infine, il Campionato Siciliano di Sci Nautico, che si svolgeva presso il Lago di Pergusa.

Una domenica esclusivamente dedicata alla cultura, che mette in risalto uno tra i più ricchi e imponenti patrimoni letterari riguardante lo sport, pronto ad accogliere studiosi, adulti, bambini e tutti coloro che vogliano approfondire tale tematica, attraverso l’itinerario proposto dall’Archivio Storico di Enna.

Giovanna Modesto