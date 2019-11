Il Corpo Militare della Croce Rossa alla Festa delle Forze Armate.

Lunedì 4 novembre,in occasione della Festa delle Forze Armate, il personale militare del Centro di Mobilitazione della “Sicilia” del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana,ha partecipato alla manifestazione,schierando un plotone formato da personale militare e da cinque Infermiere Volontarie alla cerimonia dell’alza bandiera tenutasi in Piazza Vittorio Veneto a Palermo,con l’esposizione del PMA a Piazza Verdi difronte allo splendore del Teatro Massimo. Il Corpo Militare Cri ha inoltre garantito congiuntamente alle Infermiere Volontarie il supporto sanitario alle celebrazioni tenutesi durante la giornata. Anche in tutti i capoluoghi di Provincia i militari ufficiali, sottoufficiali e graduati di truppa non hanno fatto mancare la loro presenza che da sempre si distingue per la grande abnegazione verso i valori della nostra Repubblica e della Nazione.