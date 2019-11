MISSIONE BOSNIACA PER IL PRESIDENTE ONORARIO DELL’ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA PINO CASTELLANO

Un impegno a tutto campo quello dei vertici dell’Associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama. Infatti mentre oggi 16 novembre il nuovo presidente Domenico Bellinvia partirà per l’Africa con una delegazione alla volta del Sahara Occidentale per andare a concludere un progetto rivolto alle popolazioni locali sui Diritti Umani e continuare nelle attività propedeutiche per l’avvio di ulteriori progetti umanitari, il Presidente Onorario Giuseppe Castellano invece domani 17 novembre partirà in direzione Bosnia Erzegovina per andare a curare di presenza gli ultimi dettagli in vista della cinquantaquattresima accoglienza di Bambini Bosniaci che inizierà di fatto il prossimo 21 dicembre con la cerimonia di accoglienza che si terrà a Enna. Castellano lunedì prossimo 18 novembre incontrerà a Sarajevo l’Ambasciatore Italiano in Bosnia Dott. Minasi e successivamente incontrerà tutti i Direttori degli Orfanotrofi da cui provengono i circa 250 bambini che arriveranno in Sicilia ed in altre 8 regioni italiane e con loro discutere di tutti gli adempimenti necessari in modo da rendere da un punto di vista burocratico più snelle le procedure per fare arrivare i bambini in Italia. Infine Castellano incontrerà i referenti del Sindacato Bosniaco in modo da concordare con questo soggetto unico referente in Bosnia per l’Associazione, il calendario delle prossime iniziative. Chi volesse ulteriori informazioni sulle attività dell’Associazione Regionale di Volontariato Ong Luciano Lama può collegarsi con il sito www.associazionelucianolama.it.