Agira: “Politica e amministrative del 2020” lunedì incontro provinciale dell’ UDC

Convocato dal commissario provinciale del partito il dott. Andrea Maggio, si svolgerà lunedì 18 novembre alle 18,00 ad Agira, un incontro provinciale dei vertiti e dei rappresentanti istituzionali dell’ Udc. Tra i punti all’ ordine del giorno l’ analisi della situazione politica attuale e le elezioni amministrative 2020 che coinvolgeranno diversi Comuni dell’ ennese tra i quali anche Agira. L’ incontro sarà l’ occasione per la redazione di un documento politico sulle priorita’ per lo sviluppo socio-economico del territorio e l’ organizzazione di eventi del partito. Ha confermato la presenza all’ incontro il Coordinatore regionale, l’ On. Decio Terrana. L’ Udc, che si richiama alla linea politica del segretario nazionale l’ On. Lorenzo Cesa, ha una forte tradizione storica in Sicilia ed è radicato in numerosi centri, conta sei deputati all’ Assemblea regionale e due Assessori Regionali l’ On, Mimmo Turano alle Attività Produttive e Alberto Pierobon all’ Energia, Acqua e Rifiuti.