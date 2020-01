Allerta meteo: forte vento e possibili burrasche.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Una zona di bassa pressione, ampia e profonda, in estensione dalla Scandinavia ai Balcani, convoglierà, nella giornata di lunedi 6 gennaio, intensi flussi di aria fredda sul nostro Paese, favorendo un deciso rinforzo della ventilazione da settentrione.

In provincia di Enna dalla giornata di domenica 5 gennaio forte vento di burrasca sta flagellando tutto il centro Sicilia. Ad essere colpiti maggiormente i comuni della zona nord Cerami, Troina Sperlinga e Nicosia. Diversi gli alberi caduti e tetti divelti. Ad Enna e Nicosia alcune zone sono rimaste senza corrente elettrica. Diversi anche gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di calcinacci dai palazzi e di alberi. A Nicosia in Via Umberto un albero é caduto colpendo per fortuna solo un auto in sosta senza causare vittime. Si raccomanda quindi di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede venti nord-orientali forti o di burrasca su Calabria e Sicilia con possibili raffiche di burrasca forte sulla Puglia ionica e meridionale, attese mareggiate lungo le coste esposte.