Pergusa: sconosciuta agli ennesi e ai turisti la grotta da dove uscì Plutone con il suo carro per rapire Proserpina. ﻿

Il Comitato dei cittadini venuto a conoscenza che si terrà a Sala Cerere il giorno 10 il bilancio partecipato per proporre ai cittadini come spendere i 30.000 euro messi a disposizione del bilancio comunale, propone di inserire delle targhe con didascalia e segnaletica in tutti i siti culturali-turistici, compreso al Villaggio di Pergusa dove avvenne il Ratto di Proserpina. L’ex Provincia NEL 2010 installó una nuova lapide con le parole di Ovidio, anche nel 1960 il Sindaco Vittorio Ugo Colajanni realizzó una segnaletica rimasta “prigioniera” dentro la recinzione dell’autodromo che indica la grotta da dove uscì Plutone con il suo carro per rapire Proserpina. Ma da allora poco o nulla é stato fatto dai Sindaci che si sono susseguiti nella nostra città. Eppure il grande

Diodoro Siculo, tra le fonti che tramandano il mitico avvenimento, indica con particolare cura il luogo da cui emerse dagli Inferi il carro di Plutone: è un pianoro alto e scosceso da tutti i lati, ove si apriva una vasta spelonca, da cui comparve Plutone.

Accogliendo la suggestione del passo diodoreo si indicherebbe nella grotta sulla sommità di Cozzo Matrice il luogo ove la religiosità greca, fertile e creativa, innestandosi su un precedente sostrato di credenze indigene, ha localizzato una versione dei mito celebre nell’antichità.Cozzo Matrice dovrebbe essere quindi oggi una località assai rinomata, per dare il giusto rilievo al mitico ratto di Kore, figlia della dea della vegetazione, ad opera di Plutone, dio degli Inferi. Ma poco o niente é stato fatto nel corso dei decenni dalle varie amministrazioni, sarebbe bello ad esempio realizzare una scultura in bronzo o di altro materiale che ricordi questo avvenimento così importante per la mitologia greca e per la promozione del nostro territorio. Ma ad oggi l’area continua ad essere completamente abbandonata a se stessa e fuori da tutti i circuiti turistici isolani.