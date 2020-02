Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

19: in Lombardia 112 casi, in Veneto 22, in Piemonte 3, in Trentino Alto-Adige 3. In Emilia Romagna 9 e 3 nel Lazio. Sono in totale 55 le persone ricoverate con sintomi, 26 in terapia intensiva e 29 in isolamento domiciliare.

La rapida diffusione del contagio porta l’Italia al terzo posto nella classifica mondiale dei contagiati, con 152, la Cina con 76.936 e la Corea del Sud con 602 persone. Il Giappone ne conta 135.

Fonte : AGI – Agenzia Italia