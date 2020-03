Casa Circondariale di Enna: “nessun allarme Covid19”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il consigliere nazionale della Uspp (Unione Nazionale Polizia Penitenziaria) Filippo Bellavia a seguito della recente notizia apparsa su alcuni giornali di un presunto collega infetto da Covid19 comunica che i tamponi effettuati al personale in servizio presso la casa Circondariale “Luigi Bodenza” sono risultati negativi. “In queste ore siamo in attesa dell’esito di ulteriori tamponi. Ad ogni modo l’amministrazione Penitenziaria ha già garantito a tutto il personale del corpo in servizio presso l’istituto penitenziario le mascherine” e tutti i dispositivi di sicurezza per gli appartenenti al Corpo”.

Il dipartimento di Polizia Penitenziaria ha inoltre consentito con grande celerità che venissero «eseguiti accertamenti diagnostici utili ad evitare che gli stessi potessero contagiare quanti operano nel penitenziario».

