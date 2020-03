CORONAVIRUS: A TROINA CIRCA 70 INFETTI. IL MINISTRO INVIA L’ESERCITO.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

A Troina è allarme, continua a crescere infatti il numero di infetti da Covid 19. Il numero più consistente delle persone contagiate si trova all’interno delle strutture che fanno capo all’Oasi di Troina. Ecco la dichiarazione del Sindaco di pochi minuti fa: “Mi ha appena chiamato il Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini, comunicandomi che il Governo ha deciso di inviare personale sanitario dell’esercito all’Oasi Maria SS. di Troina per supportare il personale sanitario della struttura ormai ridotto allo stremo dopo una settimana di turni massacranti. Domani mattina – continua il primo cittadino – arriverà il primo nucleo di personale sanitario per fare una prima valutazione e il subito dopo si valuterà come poter intervenire per dare una mano. Ringrazio il Presidente Conte, il Ministro Guerini e i tantissimi amici che si sono attivati fin dal primo momento per darci una mano.” Ad oggi lo stato di salute dei pazienti e degli operatori ai quali è stato riscontrato il contagio da Covid-19, presentano un quadro clinico che non desta particolari preoccupazioni, manifestando una sintomatologia con forma lieve o moderata. Non si registrano al momento casi di persone con stato di salute severo o insufficienza respiratoria grave.

Sono arrivati in questi giorni,altre mascherine e diverso materiale sanitario per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. La quantità al momento è sufficiente per proseguire nei prossimi giorni

“Per Troina le misure sono straordinarie e l’impegno di tutte le istituzioni è massimo. Considerata la straordinaria emergenza sanitaria che si sta vivendo a Troina e l’Oasi. A dichiararlo è la deputata regionale troinese del Movimento 5 Stelle Elena Pagana a proposito del contagio da COVID-19 all’interno dell’Oasi di Troina. In queste ore si sta mobilitando una straordinaria macchina di solidarietà che sta coinvolgendo privati, associazioni e le stesse famiglie dei pazienti.

