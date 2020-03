Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sarà una Pasqua diversa per il popolo ennese, abituato da secoli alle tradizionali processioni che coinvolgono ogni anno centinaia di fedeli. La disposizione del Vescovo in piena linea con le disposizioni governative viene dettata dalla necessità di contenere la diffusione del Covid19 che vede la nostra Provincia fortemente colpita proprio in queste ultime settimane.