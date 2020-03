CORONAVIRUS: 81 RICOVERATI ALL’OSPEDALE UMBERTO I DI ENNA NEI REPARTI COVID 1, COVID 2 E IN RIANIMAZIONE.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Esito briefing del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del 28/03/2020: Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17.00. Il numero di positivi nella nostra città è salito a otto (8) di cui uno ricoverato in ospedale e i rimanenti sette in isolamento sanitario domiciliare.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il numero complessivo è pari a ottantadue (81) provenienti in gran parte ma non solo da tutto il territorio provinciale. Così suddivisi:

8 in pre-triage;

55 ricoverati reparto Covid 1;

18 ricoverati reparto Covid 2;

8 ricoverati in rianimazione.