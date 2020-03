Coronavirus: l’assessore Pioppo di Leonforte “inaccettabile che ancora manchino tutti i dispositivi di protezione individuale”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

ll nostro territorio ormai devastato da questo sconosciuto virus con la più alta percentuale di contagiati, dove ormai contiamo i morti, è dimenticato da tutti. Nessuno ne parla, nessuno lo attenziona, quasi come se il virus non esistesse ma, ancor più grave, come se non esistesse tutto il territorio e tutti noi.

Per quanto sopra



MI APPELLO



a tutte le autorità provinciali e regionali, che a mio modesto parere poco hanno fatto fino ad oggi, affinché attenzionino e provvedano velocemente a dotare il nostro territorio del necessario per fronteggiare, evitare la diffusione, combattere e arrivare a distruggere il virus.

E’ inaccettabile che ancora manchino i tamponi sufficienti, i dispositivi di protezione individuale e quant’altro necessario, compreso il personale medico e paramedico che risulta insufficiente.

Presidente della Regione Siciliana, Ass. Razza, Prefetto, Commissario del Consorzio Provinciale, Direttore Asp, ATTIVATEVI, prendete le dovute decisioni, se è necessario battete i pugni, fino ad arrivare ad azioni eclatanti nei confronti del Governo Nazionale o della Protezione Civile Nazionale.

Il nostro territorio, la nostra provincia, non è terzo mondo ma soprattutto non va trattata da terzo mondo.

Non siamo un’altra cosa rispetto all’Italia.

Il nostro territorio merita e pretende risposte e rispetto.

Assessore alla salute del Comune di Leonforte

Federico PIOPPO