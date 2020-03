Il Sindaco di Troina Fabio Venezia, in isolamento per sospetto Covid 19.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il Sindaco di Troina Fabio Venezia, annuncia il suo stato di salute, ecco la sua dichiarazione: “Purtroppo da stanotte ho avuto una improvvisa febbre, dolori al corpo e perdita delle forze. Ho appena fatto una TAC urgente e alcuni esami immediati e sono in attesa dei risultati. Cercando di fare il mio dovere, nei giorni scorsi sono stato purtroppo a contatto con persone risultate poi contagiate e adesso sono in attesa di fare anche io il tampone. Per adesso resisto! Fin quando le forze mi assisteranno continuerò in isolamento e da casa a gestire in prima persona l’emergenza con l’aiuto prezioso dei miei assessori e dei miei collaboratori. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del vostro affetto.