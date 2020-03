Agira: in piena emergenza sindaco Greco nomina consigliere di opposizione Valenti a presiedere il C.O.C di Protezione Civile

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Agira – Il sindaco di Agira Maria con una determina pubblicata sul sito del comune ha nominato la Dott.ssa Cristina Valenti, ha presiedere il C.O.C il Centro Operativo Comunale di protezione Civile. Nella determina si fa riferimento al Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 19.11.2004, ed in particolare l’art. 8 concernente il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ove è previsto lo svolgimento delle attività di protezione civile durante lo stato di emergenza. Nella determina si legge “Vista inoltre l’ordinanza Sindacale n. 9 del 09/03/2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale ( C.O.C.) per far fronte all’emergenza Coronavirus e ritenuto che il Sindaco può delegare altro soggetto a presiedere il C.O.C. in considerazione del fatto che il Consigliere dott.ssa Cristina Valenti appare persona impegnata ed idonea ad esercitare le relative funzioni determina di nominare la dott.ssa Cristina Valenti componente del C.O.C. Comunale delegandola a presiederlo”. La Dott.ssa Cristina Valenti ricopre la carica di consigliere comunale di opposizione. Per l’attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile il Sindaco si avvale della struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). La struttura è costituita con provvedimento formale nel quale sono indicati la sede, gli strumenti e i mezzi messi a disposizione dal Comune, le procedure di utilizzazione dei volontari, nonché le modalità di finanziamento dell’attività e di potenziamento della dotazione di attrezzature e mezzi. La struttura organizzativa del C.O.C è di tipo gerarchico: al vertice il Sindaco, con compiti di coordinamento generale; seguono i responsabili delle nove funzioni di supporto che si riferiscono al sindaco e coordinano le attività e gli addetti relativi alle funzioni stesse. Le funzioni di supporto sono finalizzate ad organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso dell’ evento che determina l’ emergenza, uno strumento previsto dalla normativa di particolare importanza perchè assicura la gestione di tutti gli interventi durante l’ emergenza in tutto il territorio agirino.

