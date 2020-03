ENNA: DA QUESTA SERA RIPRENDE LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Da stasera viene ripresa l’attività di sanificazione e lavaggio delle strade cittadine con priorità per le zone dove sono ubicati servizi pubblici essenziali, farmacie, supermercati e, in generale, quelle a più alta densità di transito veicolare e pedonale. Continua anche l’attività di sorveglianza degli accessi alla città, in collaborazione con le altre forze dell’ordine ed è stata intensificata la sorveglianza sugli esercizi commerciali per verificare gli accessi da parte dei cittadini. Una persona deferita all’Autorità Giudiziaria perché trovata fuori casa senza idonea giustificazione.

AUTODENUNCE: 0

PERSONE CONTROLLATE: 89

ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 13

AUTOVETTURE CONTROLLATE: 82

VOLONTARIATO:

UNITA’ IN SERVIZIO: 20

NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 90

TAXI FARMACO: 10

SPESA A DOMICILIO: 13

DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 1