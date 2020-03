Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il numero di positivi nella città di Enna resta fermo a nove (9), sempre con un solo ricoverato in ospedale e i rimanenti otto in isolamento sanitario domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il numero complessivo è oggi pari a cento (100) così suddivisi:

9 in pre-triage;

46 ricoverati reparto Covid 1;

28 ricoverati reparto Covid 2;

12 ricoverati in terapia sub-intensiva;

5 ricoverati in rianimazione.