Il Rotary dona mascherine al Reparto Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Umberto I

Il Rotary E-Club Distretto 2110 ha voluto fare sentire la propria vicinanza a chi giornalmente impegnato

in prima linea in questa difficile battaglia. Con una fornitura di maschere FFP2 con valvola destinate agli

operatori sanitari, ha ringraziato per il loro operato il Reparto Anestesia e Rianimazione del Centro COVID