ENNA, IN ABBANDONO LA PIAZZA SANTA MARIA DEL POPOLO di Salvatore Presti

La Piazza Santa Maria del Popolo è uno spazio pubblico che fino ad oggi è stato trascurato dalle amministrazioni comunali. Dall’epoca della costruzione (correva l’anno 1990/92, sindaco Vito Cardaci) nessuna manutenzione è stata fatta, tanto che i locali garage sottostanti, di proprietà comunale, da anni sembrano essere inagibili per le copiose infiltrazioni d’acqua piovana dovute alle molte piastrelle della pavimentazione della piazza divelte. Sindaci e assessori nel passato hanno annunciato finanziamenti per la sua riqualificazione, per ultimo quello dell’assessore all’urbanistica, Giovanni Contino, che nel gennaio del 2018 aveva dato notizia del finanziamento di un milione trecentomila euro.

Il cittadino comune si chiede se sia possibile che da noi “tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo… un mare di burocrazia”. Per un motivo o per un altro, le nostre opere pubbliche diventano delle chimere. Altre opere a suo tempo programmate sono in stand by quali la ristrutturazione degli edifici a stella di via Raffaello Sanzio a Sant’Anna e la riqualificazione dei quartieri periferici della città.

Occorre dare una spinta e far partire i cantieri di queste opere anche per allievare l’asfittica economia di Enna, dove il comparto dell’edilizia pubblica è ferma da tempo.

(Nella foto la piazza Santa Maria del Polopo)

Salvatore Presti