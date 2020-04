COVID-19, SARA’ UNA CONVIVENZA FORZATA FINO ALLA SCOPERTA DEL VACCINO di Salvatore Presti

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

I virologi l’hanno classificata come la più aggressiva di tutte le

pandemie. È il cosiddetto Covid -19, che finora ha ucciso oltre

117mila persone nel mondo. Nel secolo scorso La Spagnola ne

uccise circa 50 milioni; ad Enna colpì 400 concittadini, tra quest

tante giovani vite, anche adolescent.

Alla Spagnola del 1918-’19, considerata l’epidemia più virulenta

del secolo, che uccise cinque volte di più delle battaglie della

prima guerra mondiale, ne sono seguite altre tra cui la Hong Kong

del 1968, con un milione di mort e tra quest molt bambini.

A dire degli studiosi di epidemiologia la Spagnola è stata

l’epidemia più mortale dell’era moderna. Nel 1957-1958, si ebbe

l’Asiatca con 1 milioni e 100mila mort. Fu chiamata Asiatca

perché il virus comparve per la prima volta in una provincia

meridionale della Cina nel febbraio 1957.

Nel 2003-2004 imperversò l “Aviaria”. Bilancio 400 mort. Prima

della trasmissione sull’uomo devastò gli allevament di polli a Hong

Kong e non solo.

Molto meno furono i decessi (774 mort) tra il 2002 e il 2003 con la

Sars. I contagiat accusavano crisi di respirazione acuta grave.

Anche questa pandemia comparve in Cina, passata dal pipistrello

all’uomo tramite lo “Zibetto”, un mammifero venduto vivo nei

mercat cinesi.

L’influenza virale tpo-A del 2009- 2010 fece 18.500 vittime, ma

l’Organizzazione Mondiale della Sanità stmò un bilancio

complessivo da 150mila a 370mila mort.

L’ Ebola (2013 – 2018), il cui virus fu identficato per la prima volta

nel 1976, scatenò un’epidemia di febbre emorragica in Guinea,

Sierra Leone e Liberia, con un tasso di mortalità molto elevato.

Dopo la fine di quest’ultma quarantena impostaci (4 maggio

2020), a dire di molt scienziat si dovrà convivere con il covid-19

ancora per lunghi mesi, se nel frattempo non sarà messo a punto e

distribuito il vaccino. Si legge sui Social che saremo “In semi

libertà”. A chi ha superato i 65 anni di età, sarà vietato, o meglio

raccomandato, di non uscire da casa.



Salvatore Presti