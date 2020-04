NICOSIA: VIDEO SULLA CITTA’ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS DI DEBORA LEONARDI

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’hashtag #insiemerinasciAMOè il riassunto del video che è stato pubblicato domenica 12 aprile a mezzogiorno, su youtube e social network. Il video racconta la città di Nicosia (Sicilia) in questo difficile momento storico che stiamo vivendo e lo fa attraverso riprese amatoriali, realizzate dai vari cittadini. La prima parte è dedicata a tutti coloro che sono in prima linea, mentre la seconda parte a tutte quelle persone che sono in casaraccontando in pochi secondi la loro quarantena, lo fanno non a parole ma con le azioni che compiono giornalmente. Da questo video nasce anche l’idea di chiedere un video messaggio a tanti nicosiani che vivono in altre parti d’Italia e del mondo, ed hanno avuto il piacere di augurare una buona pasqua alla loro città. L’idea nasce da Debora Leonardi ed è quella di realizzare un contest nazionale dove ogni città possa raccontare la propria quarantena, utilizzando l’hashtag #insiemerinasciAMO. Dice Debora: «La cosa più bella di questo progetto è stata quella di poter avere la possibilità di entrare in casa di tante persone e vedere come ognuno di loro stia vivendo questo momento. Lavorare alla realizzazione del progetto mi ha molto emozionata, perché vedere coi miei occhi tutto quello che sta succedendo al di fuori, mentre noi rimaniamo a casa, è stato un colpo al cuore. Cosi come un maestro d’orchestra non può realizzare un concerto senza i suoi musicisti, anche la mia idea non sarebbe stata possibile senon avessi avuto l’aiuto e il sostegno di un’intera comunità». Un ringraziamento a tutte le persone che hanno dato il loro contributo e sostegno, senza di loro questo progetto non si sarebbe potuto realizzare. Di seguito il link del video: Nicosia #insiemerinasciAMOhttps://www.youtube.com/watch?v=Ov7rg65xizk&t=7sIn