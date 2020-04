Liceo Classico Enna: al via il progetto FIFA20.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Non si fermano le attività dell’associazione giovanile ennese “Progetto 360”, questa volta insieme alle “matricole” del liceo Farinato e del liceo Colajanni di Enna, con un’idea innovativa, per la prima volta e totalmente online nella nostra città: un torneo di FIFA20.

Il torneo è totalmente gratuito, pensato come un modo per divertirci da casa trascorrendo una settimana di sport e svago. Ancora una volta i giovani ennesi trovano dunque un modo per restare in contatto nonostante la situazione d’emergenza attuale, scegliendo di sfidarsi sui campi virtuali in attesa di poter tornare a giocare insieme nei campetti della nostra città.

Per info, regolamenti, iscrizioni tutti gli interessati a partecipare possono contattare le pagine ufficiali “360FanPage” (su Facebook) e “Progetto360” (su Instagram)