VIII ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI VANESSA SCIALFA. LA FAMIGLIA E L’ASSOCIAZIONE COTULEVI LA RICORDANO

Il 24 aprile del 2012, otto anni fa veniva assassinata barbaramente Vanessa Scialfa, 20 anni , all’epoca dei fatti. Un omicidio brutale per il quale il fidanzato convivente, Francesco Lo Presti, oggi quarantenne, è stato condannato a 30 anni di carcere. “ Mia figlia è un ricordo vivido che ci accompagna ogni giorno della nostra vita – dicono la mamma e il papa di Vanessa, Isabella e Giovanni – E’ il rammarico per non averla protetta abbastanza, per non avere capito in tempo che aveva un mostro accanto e per non vederla fiorire nei suoi anni , spezzati dalla mano omicida dell’uomo che diceva di amarla”. Per ricordare Vanessa domani, alle 17, sulla pagina face book di Don Giuseppe Di Rocco, il sacerdote celebrerà una messa in memoria. Vanessa è una delle migliaia di vittime di femminicidio che impongono di non abbassare la guardia.