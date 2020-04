M5S Enna denuncia mancata attivazione dei buoni spesa tramite card nominativa

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Sono trascorse più di due settimane, ma ancora nessuna notizia dall’Amministrazione in ordine all’attivazione dei buoni spesa tramite card nominative”. Lo denunciano i due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Cinzia Amato e Davide Solfato, che spiegano di aver posto, tra gli altri, anche questo quesito al Sindaco più di due settimane fa, in occasione di una commissione capigruppo sull’emergenza Covid-19. “Più precisamente – spiega Solfato – abbiamo chiesto come mai oltre al banco alimentare, che funziona benissimo grazie al lavoro della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato che se ne stanno occupando, il Comune di Enna, a differenza di quasi tutti gli atri, non avesse provveduto anche all’emissione di buoni spesa. Abbiamo reputato soddisfacente la risposta del Sindaco di voler predisporre delle card nominative per evitare falsificazioni dei buoni, ma appare incomprensibile che ad oggi non si sia provveduto, come mi è stato riferito alla commissione capigruppo di lunedì scorso”.

“Con i buoni spesa – continua la Amato – si consentirebbe ai cittadini di acquistare generi alimentari come carne, pesce e verdure, presso tutte le aziende agroalimentari locali che, in tal modo, avrebbero la possibilità di non lasciare invenduti i propri prodotti di facile deperimento. Inoltre, quegli unici buoni spesa di € 20, distribuiti grazie alle generose donazioni di alcune aziende e parzialmente incrementate dal Comune, non sono di certo sufficienti a soddisfare tutta la platea di soggetti svantaggiati già individuata dal Centro Operativo Comunale”. “Il nostro comune”, aggiungono i due portavoce, “è uno dei pochi a non aver attivato appieno questo servizio, nonostante oltre alle somme risparmiate in bilancio si possa fare affidamento alle risorse messe a disposizione dal governo nazionale e regionale. Pertanto – concludono – auspichiamo che l’Amministrazione comunale provveda al più presto”.