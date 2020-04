CORONAVIRUS: POTENZIARE L’OSPEDALE DI LEONFORTE IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID-19.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’Ospedale “Ferro Branciforti Capra”, strategico nosocomio al servizio di un vasto territorio, pur tra tantissime difficoltà sta rispondendo con estrema professionalità all’emergenza covid-19. Questa struttura, come ha invano più volte evidenziato il sindaco di Leonforte avv. Salvatore Barbera, negli ultimi 20 anni è stata depotenziata quindi, oggi, presenta vistose carenze quali: la mancanza di personale tecnico qualificato e una strumentazione idonea ad effettuare anche le più elementari prestazioni mediche. Essendo ubicato in una zona dell’entroterra siciliano difficile da raggiungere, a causa anche di una rete stradale assolutamente inadeguata, ecco come la struttura diventa di importanza assoluta. Proprio l’attuale emergenza sanitaria, ha evidenziato come il presidio ospedaliero sia determinante per tutta la provincia e purtroppo i tempi lunghi di processazione dei tamponi, anche un mese per l’esito, non serve certo alla causa. Pertanto auspico – conclude la deputata Ella Bucalo di Fratelli d’Italia e componente della commissione lavoro – che l’Ospedale di Leonforte venga riportato nella piena efficienza funzionale, in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini.