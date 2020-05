ENNA: IN DISTRIBUZIONE GRATUITAMENTE LE MASCHERINE A TUTTA LA POPOLAZIONE.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Partirà domani mattina la distribuzione delle mascherine di tipo chirurgico alla popolazione”. A darne notizia il sindaco di Enna.

“Abbiamo stabilito di utilizzare, come riferimento per la distribuzione, i plessi scolastici che tradizionalmente ospitano i seggi elettorali. A partire da domani, sabato 2 maggio – spiega il Sindaco Dipietro – dalle ore 9,00 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, basterà raggiungere la propria sezione elettorale per ritirare le mascherine”.

Per evitare assembramenti il ritiro dovrà essere effettuato da un componente del nucleo familiare, mentre per chi è impossibilitato a muoversi il ritiro può avvenire anche delegando per iscritto una terza persona.

Unitamente alle mascherine sarà consegnato un vademecum per il loro corretto utilizzo , realizzato dal noto virologo Fabrizio Pregliasco.

“Il numero di mascherine, fornite dalla Regione Siciliana, è sufficiente per tutta la cittadinanza e quindi – raccomanda il primo cittadino ennese – non occorre affrettarsi a ritirarle. Anche per questa ragione la distribuzione proseguirà per tutta la prossima settimana”.

Per chi non dovesse essere ancora iscritto nelle liste elettorali il ritiro potrà avvenire, con gli stessi orari, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna, sito in Piazza Vittorio Emanuele.