La Regione stanzia un milione di euro in più per l’IRCS Oasi di Troina

Lo stanziamento per l’Oasi di Troina sale dunque da quattro a cinque milioni. Apprendiamo dal Gruppo PD all’ARS che nel corso della votazione della finanziaria regionale è stato approvato a voto palese nominale un emendamento proposto dal PD che destina un milione di euro in più per la prosecuzione dell’attività socio-assistenziale dell’IRCS Oasi di Troina. “In un momento così difficile – dice il capogruppo Giuseppe Lupo – è giusto che il Parlamento siciliano dimostri concreta solidarietà e vicinanza agli ospiti ed al personale dell’Oasi di Troina, una struttura impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria Covid19. È stato un voto libero di un emendamento da noi proposto che va oltre gli schieramenti politici, e di questo ringrazio tutti i colleghi che hanno votato a favore”. Anche il PD ennese ringrazia tutte le forze politiche che hanno votato a favore per questo gesto di attenzione nei confronti di una struttura di eccellenza del nostro territorio che sta vivendo il dramma di questa emergenza sanitaria.

Il Segretario Provinciale (Vittorio Di Gangi)