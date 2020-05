Nuova veste grafica per “Informazioni della Difesa”, rivista di settore edita dallo Stato Maggiore della Difesa.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Informazioni della Difesa”, rivista di settore edita dallo Stato Maggiore della Difesa, ha una nuova veste grafica e nell’ultimo è dedicato ampio spazio alle donne e agli uomini in divisa impegnati per l’emergenza Covid-19 in Sicilia. All’interno, nei servizi, oltre a numerose firme del mondo militare, sono presenti diversi “pezzi” di giornalisti anche siciliani, che hanno formulato spunti di riflessione su quanto stia succedendo da inizio anno nella nostra isola. Il direttore,della testata è il tenente colonnello Angelo Vesto, che ha ricoperto per molti anni il ruolo di capo sezione pubblica informazione della Brigata Aosta. E’ possibile scaricare l’allegato, al seguente link bit.ly/Informazioni_Difesa_Aprile2020