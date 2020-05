Enna: bivio Kamut chiuso al transito per manutenzione straordinaria

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Con l’avvio della fase due ripartono i lavori sulle strade provinciali a cura del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Gli uffici tecnici sono già al lavoro per consentire la riapertura dei cantieri già iniziati ma interrotti a causa dell’emergenza sanitaria e per avviare quelli già redatti e appaltati i cui lavori non si sono potuti consegnare.

Da domani cantiere aperto sull’asse viario della Sp2 “Enna-bivio Kamut” per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. A partire dalle 7 di mercoledì 6 maggio, fino a completamento dei lavori, la strada di collegamento con il capoluogo sarà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia per consentire alla ditta di lavorare in sicurezza. I lavori saranno realizzati dall’impresa A.T.I. SI.CO.EDILI S.R.L. – CO.GE.CI.S. S.R.L. di Agrigento.

“Chiediamo agli automobilisti un pizzico di pazienza per il disagio che la chiusura al transito provocherà alla circolazione stradale considerato che si tratta di una arteria che collega i comuni vicini con il capoluogo – commenta il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale Girolamo Di Fazio – ma in questo momento è prioritario riaprire i cantieri per rimettere in circuito l’economia locale. I tecnici stanno già monitorando la situazione in tutto il territorio e ritengo che i cantieri rimasti in sospeso nel più breve tempo possibile potranno riaprirsi”.