NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ROCCO LOMBARDO UNA VIDEO CONFERENZA PROMOSSA DAL COMITATO ENNESE DELLA “DANDE ALIGHIERI”.

Tra le iniziative per ricordare Rocco Lombardo, venuto a mancare il 9 maggio dello scorso anno, vi è quella del Comitato ennese della Società Dante Alighieri che ha programmato una video conferenza, promossa dall’attuale presidente, prof. Pietro Colletta, nominato dopo la dipartita del Nostro. In questa occasione, fa sapere Colletta, molte saranno le testimonianze per ricordare un letterato dalle molteplici attività ed iniziative in tutti i campi, autore di testi musicali, teatrali e di saggi storici. Una personalità del mondo culturale ennese che per decenni si è speso per Enna, sua città d’adozione, approfondendone la storia con scoperte archivistiche e bibliografiche, da appassionato ricercatore qual egli era. Inoltre ha scritto libri di gastronomia e folklore; è stato cofondatore di due case editrici, la “Papiro” e il “Lunario”; ha aderito alla Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale, all’Archeo Club d’Italia, alla sezione ennese della Cenit, alla Casa d’Europa e al Club Unesco di Enna. Con questa iniziativa si avrà l’occasione per approfondire la conoscenza della figura e dell’opera di Rocco Lombardo, ripercorrendo le tappe dei suoi interessi nella letteratura e nella storia. Salvatore Prest