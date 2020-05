Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La situazione generale dei contagi è la seguente: 13 positivi, 3 deceduti, 20 guariti. Per quanto riguarda i tamponi, quelli in attesa sono 40, mentre quelli con esito negativo sono 798. I ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna assommano a 25 così suddivisi:

6 in pre-triage;

0 ricoverati in rianimazione

19 ricoverati reparti Covid;

0 ricoverati in terapia sub-intensiva.