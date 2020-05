Il consiglio comunale chiede il “ritrasferimento dei reparti chirurgici da Piazza Armerina ad Enna”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il consiglio comunale di Enna scrive al Manager dell’Asp di Enna Francesco Iudica e all’assessore Regionale Razza, riportiamo di seguito il contenuto della lettera: “Considerato che nelle settimane scorse l’emergenza COVID, a causa della sua repentina e massiva contagiosita’, ha portato alla determinazione che l’Ospedale Umberto I di Enna diventasse per l’intero territorio provinciale Ospedale COVID di riferimento con la conseguente organizzazione del COVID 1, 2 e 3;

Che per la realizzazione di tali reparti COVID, sulla cui organizzazione il Management ospedaliero ha brillato per tempestività e strutturazione, stante la necessità di spazi e personale sanitario da un lato, ma onde evitare che i pazienti chirurgici non COVID potessero minimamente correre il rischio di contagio dall’altro, è stato stabilito che i reparti di chirurgia generale, urologia ed ortopedia venissero tempestivamente trasferiti presso l’Ospedale Chiello di Piazza Armerina, pur continuando tutti i chirurghi ennesi a garantire le urgenze chirurgiche COVID ad Enna;

preso favorevolmente atto che, ad oggi, il COVID 2 e 3 sono stati chiusi per assenza di pazienti e solo pochi pazienti COVID positivi sono degenti presso il COVID 1;

tutto cio’ premesso, venute oggettivamente meno quelle condizioni iniziali che hanno comportato in data 6 aprile 2020 il trasferimento temporaneo dei reparti di cui sopra presso il “Chiello” di Piazza Armerina.

si chiede

alla S.V. di volere predisporre con estrema immediatezza tutti gli atti necessari e propedeutici affinché le branche chirurgiche in atto operanti a Piazza Armerina, in uno alla nefrologia ed alla dermatologia, già oggetto di precedente trasferimento da Enna a Piazza Armerina, possano ritornare operativi presso l’Umberto I° di Enna, onde ritornare a garantire un’offerta sanitaria degna delle consolidate professionalità presenti al suo interno”.

L’Amministrazione ed il Consiglio Comunale della Città di Enna