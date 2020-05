ULTIMA ORA: DUE OPERATORI SANITARI DELL’OSPEDALE UMBERTO I POSITIVO AL COVID-19

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Continua a restare alta la tensione presso il pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna dove nelle ultime ore, due operatori sanitari sono risultati positivi al virus. Si tratta di un medico, e di un infermiere entrambi impiegati proprio nei reparti Covid-19. Le condizioni degli operatori sanitari sono costantemente sotto controllo. Dato positivo delle ultime ore è invece il numero dei contagi che per foruna continua a scendere. Infatti ad oggi si registrano 19 pazienti covid ricoverati presso l’Ospedale Umbero I. Ci auguriamo nelle prossime ore che questo dato possa continuare a diminuire e che i due professionisti possano guarire presto, così come già avvenuto nei giorni scorsi per altri medici ed infermieri dell’Umberto I di Enna. (MB)